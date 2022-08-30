Внесение Одессы в список объектов всемирного наследия поддержали в ЮНЕСКО

Предложение Украины внести исторический центр Одессы в список охраняемых объектов всемирного наследия было поддержано в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила пресс-служба ЮНЕСКО.



Отмечается, что Украина приняла решение выдвинуть кандидатуру исторического центра Одессы на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Признанный и охраняемый государством, этот объект находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийскому обстрелу. 24 июля 2022 года были разрушены часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году. По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть безотлагательно рассмотрена государствами-членами, заседающими в Комитете всемирного наследия, с целью включения ее в Список всемирного наследия и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой», — сказано в сообщении.



Организация намерена предоставить Украине помощь в восстановлении поврежденных российскими оккупантами музеев Одессы.



Комитету также будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.