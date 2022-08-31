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Армия РФ «Градами» и тяжелой артиллерией ударила по Днепропетровской области

31 августа 2022, 09:06

Армия РФ «Градами» и тяжелой артиллерией ударила по Днепропетровской области

Армія РФ «Градами» та важкою артилерією вдарила по Дніпропетровській області. Фото: Валентин Резніченко Армія РФ «Градами» та важкою артилерією вдарила по Дніпропетровській області. Фото: Валентин Резніченко

Российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из «Градов» и тяжелой артиллерии четыре раза в ночь. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что дважды оккупанты ударили по Никополю, ранив 57-летнюю женщину. Снаряды российской армии повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

Также оккупантами была обстреляна и Мировская община, по словам Резниченко, обошлось без пострадавших.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрела погибли четыре мирных жителя.

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