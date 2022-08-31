«ДНР»: Российские силы захватили четыре населенных пункта в Донецкой области

Российские силы захватили четыре населенных пункта в Донецкой области — три села и поселок. Об этом сообщил так называемый «штаб теробороны ДНР».



«ДНР» уверяет, что захвачены Ключевое, Володино, Орлинское и Завитне Бажання.



В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину захвачены 275 населенных пунктов.

Отметим, что села Володино, Орлинское, Завитне Бажання и поселок Ключевое расположены к западу от Волновахи, вблизи админграницы с Запорожской областью.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о том, что российские войска пытались наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Идут бои.



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