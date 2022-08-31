В оккупированном Бердянске взрыв возле штаба организации «Мы вместе с Россией»

В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области прогремел взрыв возле штаба организации «Мы вместе с Россией». Об этом заявил назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

Он же опубликовал фото поврежденного обстрелом здания.

Роговотметил, что обошлось без пострадавших и напомнил о недавних попытках взорвать штабы организации «Мы вместе с Россией» в Мелитополе и Приазовском.

Ранее 24 августа, напомним, в результате подрыва авто погиб назначенный войсками РФ «главой ВГА» поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко.