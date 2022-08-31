В СБУ заявили о задержании корректировщиков огня российских войск по Донецкой области

На востоке Украины правоохранителями нейтрализована российская агентура, корректировавшая ракетные удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Отмечается, что злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения ВСУ на территории Донбасса, в частности, в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.

«Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием фото-, видеофиксации. Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, добавляя геолокации», - сообщили в СБУ.



Также указывается, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованные российскими спецслужбами и все они действовали автономно, поддерживая коммуникацию через «связных» – двух участников группировки «ДНР».



Задержанным сообщили о подозрении, в отношении четырех подозреваемых СБУ передала обвинительные акты в суд.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что минувшей ночью российские войска обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово.