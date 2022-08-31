Нардеп заявил, что Украине пока не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ

Украине не стоит рассчитывать на замороженные средства РФ в контексте восстановления страны в 2023-2024 годах. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава ВРУ комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



Он сообщил, что передача замороженных активов РФ Украине от других стран может занять годы.

«Думаю, что это [передача активов] вопрос лет и это вопрос прежде всего судов. Это, возможно, где-то больше политическое решение, но без судебной ветви оно не обойдется», - заявил Гетманцев.

По его словам, дело не в России или по отношению к ней, но западным странам важны институты, составляющие основу европейской цивилизации.

«Для них закон, верховенство права и институт являются основой политической культуры. И если ты отклоняешься от определенной нормы в определенном кейсе, то ты не просто отклоняешься, ты создаешь прецедент, которым видоизменяешь этот институт», - сказал Гетманцев.

Даниил Гетманцев сообщил также, что у Национального совета восстановления Украины есть план на $750 млрд, который планируется реализовать за 10 лет? из этой суммы 30% – это частные инвестиции, а в основном – помощь партнеров.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к Движению предприятий Франции MEDEF, что на восстановление Украины после войны понадобится около $600-800 млрд.