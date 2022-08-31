Под Славянском пограничники уничтожили склад БК оккупантов

Под Славянском в Донецкой области подразделения Госпогранслужбы Украины уничтожили место складирования боеприпасов российской армии и четырех оккупантов. Об этом сообщает ГПСУ.



Отмечается, что склад с оружием и боеприпасами армии РФ обнаружила воздушная разведка пограничников. Оккупанты обустроились в здании одного из временно оккупированных населенных пунктов неподалеку от Славянска. Позже по обнаруженной цели военные открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета.

По данным пограничников, в результате обстрела по меньшей мере четверо оккупантов были ликвидированы, а боекомплект уничтожен.

Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили о продолжающихся ожесточенных боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песок, Первомайского и Марьинки.