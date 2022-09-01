Мина разорвалась в шести метрах: Из Торецкой громады массово выезжают семьи

Около 100 семей остается в Пивничном Торецкой городской громады Бахмутского района. Остальные — выезжают либо уже выехали. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«До полномасштабной войны здесь жило в пять раз больше людей. Жители поселка активно эвакуируются, и это правильное решение. Вся Донецкая область сейчас опасна зона, а особенно — линия фронта», — отметили в ОВА.



Эвакуация проводится на фоне звуков обстрелов. Одна из семей приняла решение выехать, когда мина разорвалась в шести метрах от них.



В полиции отмечают, что с ухудшением ситуации с обстрелами люди начинают покидать опасную территорию. Сейчас выезжает большое количество семей.