На востоке Украины ВСУ сбили российский вертолет

31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет армии РФ, предположительно Ка-52. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



Также военные сообщили об уничтожении двух БПЛА оперативно-тактического уровня.



«В течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях. Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск», - заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ, отметив, что военным удалось уничтожить склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевую бронированную технику, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живую силу оккупантов.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что войска России за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса.