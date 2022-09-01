Полицейские Луганщины зарегистрировали 89 обращений граждан

В минувшие сутки правоохранители Луганской области зарегистрировали 89 обращений и сообщений граждан. Об этом сообщили в Нацполиции.



Отмечается, что 9 сообщений поступило о разрушении и повреждении квартир, домов в Северодонецке, Попасной, Лисичанске, поселках Золотаровка и Новоивановка. Также полицейскими было зарегистрировано 3 факта относительно незаконного завладения автомобилями. Еще 4 заявления о совершении мародерств в Северодонецке, Лисичанске и с. Новоивановке.



Также в Национальной полиции зарегистрировали сообщения о захвате оккупационными войсками РФ административных зданий, сооружений, транспортных средств и имущества одного из государственных предприятий в Лисичанске.



Сообщается также, что сотрудники оперативных подразделений установили 14 человек, которые подозреваются в причастности к НЗФ и сотрудничестве с российскими оккупационными войсками.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что войска России за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса.