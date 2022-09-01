В Донецкой области за месяц вернули свет в 413 населенных пунктов

В течение августа, несмотря на активные боевые действия, энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 413 населенных пунктах. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



«Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты энергокомпании возобновили энергоснабжение для более 2,7 миллиона домохозяйств в Донецкой области», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что специалисты смогли отремонтировать повреждения сетей и полностью или частично вернуть свет в дома 271 906 семей.



«За вчера специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули питание в дома 8,3 тысячи семей в Краматорском, Покровском, Бахмутском и Волновахском районах. Полностью или частично свет был возвращен в 14 населенных пунктов», — сообщили в ДТЭК.



По данным компании, без электроснабжения — 87 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.