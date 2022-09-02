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Жена украинского военного втайне от мужа передавала РФ данные о ВСУ — СБУ

02 сентября 2022, 14:31

Жена украинского военного втайне от мужа передавала РФ данные о ВСУ — СБУ

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили женщину, которая передавала спецслужбам России координаты ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что задержанная предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей. Установлено, что задержанная – 31-летняя жительница Днепропетровской области, начавшая работу на оккупантов в мае.

«Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка», — заявили в СБУ и отметили, что злоумышленница использовала своего мужа «в темную», расспрашивая данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях. Полученную же информацию, как сообщают правоохранители, она передавала через мессенджеры в военную разведку России, где ее использовали для артиллерийских и авиаударов.

Предательница задержана после очередной передачи данных, а следователи СБУ уже сообщили ей о подозрении.

1 сентября, напомним, в пресс-центре СБУ заявили, что обнаружили подконтрольную российским спецслужбам сеть агитаторов, которые способствовали боевикам группировки «ЛНР» в проведении подрывной деятельности против Украины.

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