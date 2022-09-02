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Классификация и этапы производства пенопласта (РR)

02 сентября 2022, 16:02

Классификация и этапы производства пенопласта (РR)

Пенопласт — это один из самых распространённых разновидностей утеплителей, которые отличаются невысокой стоимостью. Есть два варианта подобных материалов: вспененный пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Несмотря на то, что подобного рода строительные материалы отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами, процесс их изготовления существенно отличается.

Особенности производства вспененного пенополистирола

В быту чаще всего используют именно вспененный пенополистирол который представлен на сайте https://kub.kh.ua/. Его применяют для упаковки мебели, техники, а также в качестве хорошего теплоизоляционного материала для утепления помещений. 

Этапы изготовления вспененного пенополистирола:

  • В ходе изготовления этого материала, перемешивают полистирол с добавлением вспенивающих компонентов. Чаще всего в качестве вспенивающих компонентов используют углеводороды. После этого вводят пластификаторы и красители. 
  • Из полученной смеси формируют гранулы. На завершающем этапе проводится обработка паром или горячим воздухом. Из-за того, что летучие вещества быстро испаряются в результате кипения, гранулы увеличиваются в размере.
  • Таким образом, получается лёгкий однородный материал, который отлично подходит для утепления.

При производстве экструдированного пенополистирола, используют другую технологию, без применения обработки паром. В результате этого экструдированный полистирол обладает более высокой плотностью, чем предыдущий материал. Его применяют в том, случае если вспененный полистирол оказывается слишком мягким.

Разновидности пенопласта для утепления стен

Для облегчения процесса укладки, при проведении утепления стен, очень часто используют не просто плиты с ровными краями, которые приклеивают к поверхности, но ещё и изделия, имеющие специальную кромку шип-паз. Система собирается по принципу конструктора lego, с минимальным использованием клея и крепёжных элементов. Довольно часто используют плиты с рельефной поверхностью, которые представлены по ссылке https://kub.kh.ua/uteplitel/penoplast/. Именно кромки упрощают монтаж и улучшают герметичность системы. Кроме того, рельефная поверхность из-за хороших адгезивных свойств отлично впитывают штукатурку, удерживая её на месте.

Еще одним важным параметром, который учитывают при выборе пенопласта для утепления помещений, является толщина листа. Именно поэтому отдают предпочтение листам с толщиной 80-100 см. Её вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимую степень сохранения тепла в северных регионах Украины. Однако огромное значение имеет не только толщина, но и соблюдение технологии укладки. Поэтому на начальном этапе много внимания уделяют подготовке стены, её грунтовке, а также укладке специальных профилей, на которые будут крепиться листы пенопласта.

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