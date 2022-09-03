Оккупанты ночью атаковали Днепр: Все пять ракет сбиты

Днепр. Фото: ОВА

Российские военные ночью атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ночь была очень шумной. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные погасили», — отметил Резниченко.



По его словам, по Никопольскому району нанесли удары российские «Грады» и тяжелая артиллерия. В Никополе без разрушений. В Марганце повреждены несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.



В Криворожском районе под огонь попала Широковская громада, разрушены частные дома.



По информации ОВА, по всей области никто не пострадал.

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