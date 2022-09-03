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На Донбассе ВСУ отбили атаки армии РФ у шести населенных пунктов

03 сентября 2022, 11:01

На Донбассе ВСУ отбили атаки армии РФ у шести населенных пунктов

На Донбассе продолжаются бои. Вчера с началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов подверглись Великая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов Райгородка, Северска, Спорного.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли районы Соледара, Бахмута, Кодемы.

На Авдеевском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении противник не проводил активных наступательных действий. Обстреливал районы Марьинки, Великой Новоселки, Нескучного, Угледара, Павловки.

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