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В Донецкой области под обстрелы попали девять населенных пунктов — подробности от полиции

03 сентября 2022, 14:48

В Донецкой области под обстрелы попали девять населенных пунктов — подробности от полиции

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

За сутки на Донетчине от российских ракет и снарядов пострадали девять населенных пунктов. Полиция задокументировала 16 обстрелов, в результате которых погибли и получили ранения гражданские жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Оккупационные войска обстреляли Авдеевку, Курахово, Славянск, Краматорск, Красногоровку, Угледар, Былбасовку, Ивановское, Богоявленку.

Армия России била ракетами, РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией. Уничтожены и повреждены 14 гражданских объектов: девять жилых домов, административные здания и частные предприятия, коммунальное предприятие.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции отметили, что эвакуированы еще 315 человек. С начала обязательной эвакуации вывезены более 13 тысяч человек, в том числе 2237 — дети, 586 — люди с инвалидностью.

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