В Мариуполе сдали в эксплуатацию два дома, которые строило Минобороны РФ

В оккупированном Мариуполе

В захваченном российскими силами Мариуполе сдали в эксплуатацию два новых жилых дома. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Дома строила подрядная организация Военно-строительной компании Минобороны РФ.



«Новые дома — часть жилого микрорайона из 12 пятиэтажных домов для 2,5 тысячи горожан. Они расположены на западе города — рядом с рынком "Азовский". Всего здесь планируется построить почти 100 тысяч квадратных метров жилья — это больше тысячи квартир. В комплекс входят также центр МЧС и две школы на 600 и 835 мест», — уверяют в «ДНР».



Также в группировке утверждают, что проводится благоустройство территории, где планируются парковки, детские и игровые площадки, зоны отдыха.



Отмечается, что работы рядом с рынком «Азовский» начались 28 мая. Для строительства были построены три завода по производству бетона. К октябрю планируются к сдаче еще шесть домов, остальные — спустя месяц.



Подробнее о ситуации в Мариуполе читайте в материале «Праздник с привкусом трагедии. Как оккупанты открывали разрушенную школу в украинском Мариуполе».



Ранее сообщалось, что в захваченном российскими силами Мариуполе российские строители приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые были разрушены в результате боевых действий.