Оккупанты продолжают штурмовать Авдеевское и Бахмутское направления — сводка

Российские силы продолжают наступать в направлениях Бахмута и Авдеевки. Украинские военные отбили ряд атак на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 3 сентября.



«В течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Активно ведет разведку с применением БПЛА», — отмечается в сообщении.



На других направлениях оккупанты совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:



на Северском направлении — трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;



на Харьковском направлении — районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;



на Славянском направлении — Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;



на Краматорском направлении — Богородичное, Райгородок, Северск;



на Бахмутском направлении — Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;



на Авдеевском направлении — Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;



на Новопавловском направлении — Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;



на Запорожском направлении — Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка и других;



на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.



«Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка», — отметили в Генштабе.



Также сообщается, что в течение суток украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях.

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