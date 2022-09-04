ВСУ отбили атаки россиян в районе 8 населенных пунктов — сводка Генштаба

За текущие сутки оккупанты нанесли по территории Украины 14 ракетных и более 15 авиационных ударов. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах Харькова, Николаева, Вознесенска, Очакова, Сухого Ставка. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на других направлениях россияне совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении россияне обстреляли 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА;

россияне обстреляли 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА; на Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применили БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применили БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки; на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Противник нанес авиационный удар по Богородичному;

обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Противник нанес авиационный удар по Богородичному; на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменское;

противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменское; на Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка;

оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка; на Авдеевском направлении — обстреляли Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Авдеевку, Орловку;

— обстреляли Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Авдеевку, Орловку; на Новопавловском направлении под обстрелы попали Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новомихайловки;

под обстрелы попали Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новомихайловки; на Запорожском направлении противник осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки;

противник осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки; на Южнобужском направлении оккупанты продолжают вести оборонительные действия, обстреляв практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Кроме того, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково.

«Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства. Нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское», — отметили в Генштабе ВСУ.