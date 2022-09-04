Генштаб ВСУ: Оккупанты размещаются в школах, прикрываясь детьми, как «живым щитом»

Российские захватчики размещают личный состав и технику в зданиях школ на временно оккупированной территории, используя детей как прикрытие. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно оккупированных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника», — говорится в сообщении.



В Генштабе отмечают, что учебный процесс на оккупированных территориях начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садов Запорожской области.



«Враг цинично использует наших детей для прикрытия», — подчеркивают в Генштабе ВСУ.



В то же время отмечается, что несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников.

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