Ночью российские войска обстреляли дома и учебные заведения Никополя

Оккупанты ночью 5 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район, по его информации, был дважды обстрелян из тяжелой артиллерии.

«В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом изуродованы 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили», — написал Резниченко и отметил, что люди не пострадали.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей региона погибли в результате обстрелов со стороны российских сил за минувшие сутки.