В захваченной армией РФ Кременной ВСУ уничтожено около 400 оккупантов — Луганская ОВА

В захваченной российскими войсками Кременной ликвидировано около 400 оккупантов, выведено из строя около 100 единиц их техники и уничтожено более 100 объектов армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Также он рассказал историю о том, как жители Луганской области, которые остались на временно захваченной войсками РФ части региона, подошли к оккупантам и поинтерсовались процессом восстановления услуг ЖКХ, ремонта рарушенного жилья. По словам Гайдая, в ответ захватчики предложили людям подождать конца осени, когда регион освободят ВСУ и все отремонтируют. Глава Луганской ОВА сделал вывод, что даже оккупанты понимают необратимость деоккупации области.



Гайдай также оценил недавние успехи ВСУ на левом берегу реки Северский Донец и сделал прогноз, что именно с Изюмского направления начнется деоккупация Луганщины.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что в захваченном российскими войсками Мариуполе набирает обороты сопротивление.