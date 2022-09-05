В результате обстрела на Днепропетровщине погибла женщина, три человека ранены

В результате обстрела российскими оккупантами в Апостолово погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«После обеда россияне дважды направили свои "Ураганы" на Криворожский район. В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены», - написал он.



Резниченко уточнил, что все раненые сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.



Кроме этого, обстрелом поврежден газовод – произошел пожар. Пламя спасатели уже ликвидировали.



В Зеленодольске в результате обстрела повреждены производственные здания предприятия. Люди не пострадали.