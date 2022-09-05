«ДНР»: В Донецке обстрелами ранены два человека

С начала текущих суток в Донецке получили ранения два человека в ходе обстрелов. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Уточняется, что в Кировском районе ранен мужчина 1983 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 24.



В Ленинском районе осколочное ранение получила женщина 1971 года рождения, она доставлена в больницу № 9.



Ранее там заявили, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки ранения в результате боевых действий получили четыре мирных жителя.