«ДНР»: В Донецке обстрелами ранены два человека

С начала текущих суток в Донецке получили ранения два человека в ходе обстрелов. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.
Уточняется, что в Кировском районе ранен мужчина 1983 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 24.
В Ленинском районе осколочное ранение получила женщина 1971 года рождения, она доставлена в больницу № 9.
Ранее там заявили, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки ранения в результате боевых действий получили четыре мирных жителя.