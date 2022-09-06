Ночью российская армия в Никополе повредила и разрушила десятки домов

Ночью 6 сентября российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области РСЗО «Град». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, в Никополе нанесен удар по жилым кварталам города, ранив двух человек.

Валентин Резниченко сообщил, что в Никополе обстрелами повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, а один дом разрушен.



«Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей. Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают», - написал Резниченко.

Также он отметил, что в Марганецкой общине прошло без пострадавших и разрушений.

Ранее об утреннем обстреле Кривого Рога сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул и отметил, что удар был нанесен ракетами.