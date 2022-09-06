Утром на востоке и юге Украины ВСУ сбили пять из шести запущенных армией РФ ракет Х-101

6 сентября, около 8:00 утра, на юге и востоке Украины подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожены пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



Также сообщается, что сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил был уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 «Аллигатор».

Ранее 5 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что переговоры с РФ возможны, но только на условиях Украины.