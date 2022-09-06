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В Луганской ОВА рассказали об успехах ВСУ в регионе

06 сентября 2022, 12:41

В Луганской ОВА рассказали об успехах ВСУ в регионе

Вчера, 5 сентября, ВСУ отвоевали у оккупантов несколько сотен метров ранее захваченной войсками РФ частиё1 Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что украинскими военными были отражены атаки оккупантов и «были некоторые небольшие продвижения».

Также, по словам Гайдая, российские оккупанты в последние дни потеряли в захваченной ими части Луганской области до 100 человек и около 100 единиц техники из-за взрыва на складе боеприпасов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях оккупированной войсками РФ части Луганской области набирают персонал из России.

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