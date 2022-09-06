В Луганской ОВА рассказали об успехах ВСУ в регионе

Вчера, 5 сентября, ВСУ отвоевали у оккупантов несколько сотен метров ранее захваченной войсками РФ частиё1 Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что украинскими военными были отражены атаки оккупантов и «были некоторые небольшие продвижения».



Также, по словам Гайдая, российские оккупанты в последние дни потеряли в захваченной ими части Луганской области до 100 человек и около 100 единиц техники из-за взрыва на складе боеприпасов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях оккупированной войсками РФ части Луганской области набирают персонал из России.