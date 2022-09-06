ВСУ взяли под огневой контроль переправы возле Дарьевки и Голой Пристани

На юге Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 35 российских военных и четыре боевых машин пехоты врага, в Херсонской области под огневой контроль взяли переправы в районах Дарьевки и Голой Пристани. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».



«В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани. Все переправы находятся под огневым контролем сил обороны. Подтвержденные потери врага составляют 35 рашистов и 4 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении.



По данным ОК «Юг», существенных изменений в состоянии, составе и положении противника за прошлую ночь не обнаружены.



«Основные усилия враг сосредотачивается на удержании захваченных территорий, а также нанесении максимальных потерь подразделениям сил обороны и сдерживании огневого давления», - отметили в командовании.



Так, в ночь на 6 сентября войска РФ нанесли удар из РСЗО «Смерч» по Березнеговатской общине Николаевской области. Попадание произошло по сельскохозяйственному угодью. Тяжелой артиллерией частично разрушен элеватор, человеческих потерь нет.