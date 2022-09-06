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Из оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали более 750 человек

06 сентября 2022, 17:41

Из оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали более 750 человек

Из оккупированных территорий Харьковской области удалось эвакуировать еще 753 человека, сейчас они в безопасности. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В сотрудничестве с волонтерами, спасателями и правоохранителями была проведена очередная эвакуация с временно оккупированных территорий. В этот раз из оккупации удалось вывезти 753 человека, в том числе 163 ребенка. Кроме того, среди эвакуированных было 9 людей с инвалидностью», - написал Синегубов.

Он отметил, что те, кто в этом нуждался, получили медицинскую и психологическую помощь.

Ранее министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев.

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