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Ракетные и авиаудары, артобстрелы: В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на Донбассе

06 сентября 2022, 19:24

Ракетные и авиаудары, артобстрелы: В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на Донбассе

В течение текущих суток российские войска нанесли более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого провели более тридцати самолетных вылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Великая Новоселка и других. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты ведут обстрелы на Донбассе из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое.

На Краматорском направлении оккупанты вели огонь возле Богородичного, Сидорово, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Бахмутском направлении под обстрел попали районы Нью-Йорка, Юрьевки, Зайцево, Веселой Долины, Майорска, Бахмутского, Соледара, Бахмута, Опытного и Раздолевки.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Опытное и Первомайское.

На Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времовки.

«В связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности. Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство Российской Федерации и денежные выплаты», — подчеркнули в Генштабе.

Там также сообщили, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции, и не дают противнику возможности продвигаться вглубь территории Украины. Украинские военные успешно отразили атаки в районах Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки.

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