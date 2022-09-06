Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил

Назначенный оккупантами «комендант» Бердянска Артем Бардин, авто которого было сегодня взорвано, выжил. Об этом заявил начальник отдела «департамента здравоохранения» города Николай Мирошниченко, передает российское «РИА Новости».



«Военный комендант Бердянска, на которого было совершено покушение — жив. Состояние его тяжелое, но стабильное», — уверяет Мирошниченко.





О том, что Бардин жив, заявил и представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов.



«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал Рогов.



Ранее сообщалось, что в Бердянске взорвалась машина «коменданта» города. Российские СМИ писали, что Бардин умер в больнице.