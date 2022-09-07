Армия РФ ночью обстреляла Днепропетровскую область «Градами», минометами, артиллерией

Ночью 7 сентября оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреляли «Градами», минометами и тяжелой артиллерией Никополь и Марганецкую общину. По словам Резниченко, погибших и раненых нет, а масштабы разрушений выясняются.



«Ночью пожарные успокоили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов», - написал Резниченко.

Также он сообщил, что утром ВСУ сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник-разведчик.

Вечером 6 сентября председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что российские военные ударили по городу Марганец Днепропетровской области.