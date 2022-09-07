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Обстрелы Харьковской области: Ранены четыре человека

07 сентября 2022, 09:13

Обстрелы Харьковской области: Ранены четыре человека

За минувшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области, в результате ранены мирные жители, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Есть разрушения жилых домов, хозяйственных построек, произошли пожары. Вчера в результате ракетного удара по пгт Печенеги Чугуевского района получили ранения 2 человека - 45-летний мужчина и 17-летний парень. В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщина. Состояние пострадавших - легкое и среднее», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 7 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Змиеву, по предварительным данным - без пострадавших.

В Немышлянском районе Харькова одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Около 4 часов утра в Змиеве (Чугуевский район области) российская ракета ударила в землю вблизи лечебного учреждения.

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