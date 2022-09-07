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На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ

07 сентября 2022, 12:14

На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ

В Луганской области правоохранителями разоблачено двадцать трех коллаборантов и задокументировано одиннадцать военных преступлений российских войск. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки сотрудники ГУНП в Луганской области зарегистрировали 41 обращение граждан о правонарушениях, имевших место на территории региона. В полиции сообщают, что по каждому сообщению проводится проверка в целях полного и объективного документирования преступлений оккупантов.

К тому же полицейские сообщили, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили 23 человека, которых подозревают в причастности к непредусмотренным законом военизированным или вооруженным формированиям и сотрудничающих с российскими оккупационными войсками.

«В том числе разоблачен 41-летний житель г. Хрустальный, который занимается вербовкой в ​​так называемую «народную милицию «ЛНР»; 37-летний гражданин Украины, поступивший на службу в «МВД «ЛНР» и 30-летний житель Лутугинского района, вступивший в вооруженные формирования страны-агрессора», - заявили в Нацполиции.

Полицейскими зафиксировано 5 фактов разрушения и уничтожения жилья жителей Луганщины. Ведомости внесены в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также полицейскими задокументирован факт захвата админздания в Беловодске и незаконное завладение транспортом учебного заведения в Северодонецке.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области заявили, что за сутки правоохранителями было зафиксировано 17 обстрелов территории региона.

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