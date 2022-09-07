Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе

В захваченном российскими силами Мариуполе возводят комплекс из четырех многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Строительство ведут по улице Куинджи в Октябрьском районе.



«Строятся трехэтажные панельки, всего четыре дома. Эти дома также предназначены для жителей города», — заявил глава «администрации» района Иван Фтиц.



Для кого еще предназначены дома, Фтиц не уточнил.



Он добавил, что строительство началось летом, завершить его планируется до зимы. Сейчас почти во всех строящихся домах рядом с разрушенными девятиэтажками собраны фундаменты. Также уже есть блоки первых этажей новых домов.

Ранее сообщалось, что в этом же районе Мариуполя сдали в эксплуатацию два дома, которые строило Минобороны РФ.