Энергетики вернули свет в дома шести тысяч семей на Донетчине

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 6 078 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«На одном из самых сложных направлений — Бахмутском — энергетикам удалось восстановить электроснабжение более четырем тысячам семей. Львиной части из них удалось подключить свет менее чем за сутки. Еще 1,5 тысячи семей снова со светом в Марьинской громаде. Также энергетики смогли вчера выполнить работы в Славянской, Константиновской и Торецкой громадах», — перечислили в компании.



В ДТЭК проинформировали, что из-за постоянных боевых действий и отсутствия доступа к сетям без электроснабжения пока остаются 89 населенных пунктов. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.