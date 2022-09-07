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Оккупанты демонтировали комплекс лазерной подсветки в Мариуполе — Андрющенко

07 сентября 2022, 16:09

Оккупанты демонтировали комплекс лазерной подсветки в Мариуполе — Андрющенко

Оккупанты в захваченном войсками РФ Мариуполе демонтировали комплекс лазерной подсветки на Площади Свободы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что захватчики продолжают мародерство под видом «ремонта».

«Сегодня россияне украли демонтировали весь комплекс лазерной подсветки Площади Свободы. Наряду с оборудованием управления. Снова «на ремонт», - написал Андрющенко и напомнил, что этот комплекс лазерного освещения еще до войны получил несколько международных премий.

Также он рассказал, что ранее оккупантами «на ремонт» был отправлен ледовый каток Мариуполя, фонтан в Театральном сквере и мариупольская уникальная инклюзивная детская площадка.

Ранее очевидцы сообщили, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе прогремел сильный взрыв в районе местного аэропорта.

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