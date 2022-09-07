Оккупанты незаконно удерживают около 40 человек в Харьковской области – Генштаб

Войска РФ продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Речь идет о репрессиях и похищениях местных жителей, а также насильственном выселении людей из их домов.



«В Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в отделении полиции. Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей», – сказано в сообщении.



Также из сообщения стало известно о случаях размещения российского вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

Ранее сообщалось, что российские военные размещают личный состав и технику в зданиях школ на временно оккупированной территории, используя детей как прикрытие.