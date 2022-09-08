Bloomberg: США поставили в Украину высокоточные артснаряды Excalibur

США передали Украине наиболее точные артиллерийские снаряды Excalibur. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении бюджетные документы.



Эти снаряды наводятся при помощи GPS, и разброс попаданий при стрельбе ими составляет 2 м. Дальность стрельбы - до 40,5 км. Снаряды применяются при ведении огня из 155-мм гаубиц.



Согласно документам, Пентагон потратит 92 млн долларов из одобренных Конгрессом средств на приобретение снарядов Excalibur взамен тех, которые США отправили Киеву.



Bloomberg поясняет, что эти снаряды фигурируют в подписанном в мае президентом США Джо Байденом законе о финансировании помощи для Украины на сумму более чем 40 млрд долларов. На долю Пентагона приходится не менее 20 млрд долларов, в частности, 6 млрд долларов на помощь Украине и 9 млрд долларов на восполнение истраченных американских военных арсеналов.



Агентство отмечает, что кроме снарядов Excalibur, в бюджетных документах содержатся упоминания поставок Украине 155-мм снарядов, боеприпасов к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin и переносным зенитным ракетным комплексам Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые реактивные снаряды калибра 227 мм для них. Также в списках есть автоматические станковые гранатометы с ленточным питанием Mk 19, снайперские винтовки, оптические приборы для наблюдения и запчасти к Stinger.