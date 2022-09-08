В общежитиях Харьковской области будут размещать нуждающихся во временном жилье

Нуждающиеся во временном жилье будут размещаться в общежитиях Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



В министерстве отметили, что Харьковской области в ходе боевых действий разрушена значительная часть домов.



«Из-за повреждений и отсутствия коммуникаций многие дома стали непригодными для проживания. Только в городе Харькове жилье потеряли более 150 тысяч жителей. Однако, несмотря на такие условия, далеко не все граждане готовы выехать с территории области и временно переселиться в более безопасные регионы, предоставляющие убежище временно перемещенным лицам», - говорится в сообщении.



В связи с этим по инициативе Минреинтеграции правительство приняло решение разместить таких граждан в общежитиях учебных заведений Харьковской области. Отмечается, что речь идет о тех из них, где учебный процесс организован дистанционно и общежития не используются студентами.