Энергетики провели ремонты в девяти населенных пунктах Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 4222 семей в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах.



«Наибольшее количество семей в результате вчерашних ремонтов удалось подключить в Славянской и Марьинской громадах: 2,4 тысячи семей и более одной тысячи семей соответственно. Еще 702 семьи в Волновахской громаде также снова со светом. Кроме того, энергетикам удалось отремонтировать некоторые повреждения сетей в Торецкой и Великоновоселковской громадах», — сообщили в ДТЭК.



Там добавили, что из-за постоянных обстрелов без света остаются 88 населенных пунктов. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.