Основные усилия войска РФ бросили на захват Бахмута — Гайдай

Основные усилия российская армия сосредотачивает на захвате Бахмут Донецкой области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, армия РФ бросает свои резервы в район Бахмута.



Также он рассказал, что оккупанты на захваченных территориях Донбасса осуществляют попытки продолжить мобилизацию, в российские войска забирают, по его словам, мужчин независимо от их возраста, состояния здоровья и наличия военной подготовки. Мобилизованных на захваченных территориях востока Украины российская армия, как отмечает Гайдай, использует как «пушечное мясо».



К тому же Гайдай напомнил, что 11 сентября РФ собиралась провести «псевдореферендум» на Луганщине, но на оккупированной части области в последнее время много взрывов, поэтому войскам России приходится постоянно менять сроки его проведения. Глава Луганской ОВА спрогнозировал, что скоро оккупанты озвучат новую дату проведения «псевдореферендума» в Луганской области, говорит, что это может быть либо ноябрь, либо январь.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма Харьковской области. Украинским военным, в частности, удалось продвинутся минимум на 20 км и отодвинуть российские войска с 400 квадратных километров в Харьковской области.