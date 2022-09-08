Разрушенная обстрелом больница в Краматорске продолжит работу

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ОВА

Краматорская психиатрическая больница продолжит оказывать помощь людям. Несмотря на то, что российские силы разрушили здание. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Варианты размещения и функционирования учреждения обсудили с медиками и руководством города. Во время войны очень важно сохранить саму возможность оказывать подобную специализированную помощь. И, несмотря на попытки россиян, мы это сделаем», — отметил Кириленко.

Он напомнил, что российские оккупационные войска разрушили здание Краматорской психиатрической больницы вчера ночью, ударив по ней ракетой С300.