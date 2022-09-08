Прокуроры начали расследование по фактам обстрела Торецка и Бахмута 8 сентября

Правоохранители начали производство касающееся факта обстрела Бахмута и Торецка 8 сентября. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.



Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в 3 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



«По данным следствия, 8 сентября 2022 года оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня «Ураган» и минометов центральной части г. Бахмута Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения», – отметили прокуроры.



Кроме этого, как пишут в ОГПУ, армия России из артиллерии обстреляла пгт Нью-Йорк г. Торецка, в результате чего у собственного дома погибла женщина.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки зафиксировали 18 ударов российских оккупантов по региону.