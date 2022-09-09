«ЛНР»: В поле на мине подорвался трактор, погибли два человека

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин.



«Сегодня сотрудники МЧС ЛНР провели работы по обследованию и разминированию участка местности, где находились тела двух жителей поселка Светличное, которые подорвались вчера на противотанковой мине, проезжая на тракторе по полю», — заявил «мэр».



По его словам, тела погибших направлены на экспертизу в Кадиевку (до декоммунизации — Стаханов).