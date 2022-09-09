Аварийщики восстановили свет трем тысячам семей на Донетчине

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 3183 семей в Волновахском, Краматорском и Покровском районах.



«В частности, для более 2,4 тысячи семей в Марьинской громаде энергетикам удалось возобновить электроснабжение менее чем за сутки. Снова получают свет еще более 400 семей в Константиновской и более 200 — в Великоновоселковской громадах. Специалистам энергокомпании, с разрешения военных, также удалось выполнить ремонты в Торецкой громаде», — детализировали в компании.



Там добавили, что самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское. Пока что без электроснабжения — 87 населенных пунктов области.