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Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины, начались пожары

10 сентября 2022, 09:24

Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины, начались пожары

Российские оккупационные войска атаковали три района Днепропетровской области — Днепровский, Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже погасили. Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия», — проинформировал Резниченко.

По Синельниковскому району, по его словам, на утро ударили несколько российских ракет. Пострадало местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

Люди не пострадали ни в одном из районов.

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