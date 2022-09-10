Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины, начались пожары

Российские оккупационные войска атаковали три района Днепропетровской области — Днепровский, Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже погасили. Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия», — проинформировал Резниченко.



По Синельниковскому району, по его словам, на утро ударили несколько российских ракет. Пострадало местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.



Люди не пострадали ни в одном из районов.

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