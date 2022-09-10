В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла техники в небе за три дня

Всего за три дня украинские военные уничтожили воздушные цели противника на 157,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
«Речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями Зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5-7 сентября», — отметили в Генштабе.
В ведомстве отметили, что одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России — это крылатые ракеты Х-101. Шесть таких ракет оккупанты выпустили по Украине 5 сентября. По расчетам Генштаба, примерная стоимость Х-101 — 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 миллионов долларов.
Кроме того, уничтожены:
«Противовоздушная оборона продолжает работать на победу», — резюмировали в Генштабе.
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