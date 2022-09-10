В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла техники в небе за три дня

Всего за три дня украинские военные уничтожили воздушные цели противника на 157,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.



«Речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями Зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5-7 сентября», — отметили в Генштабе.



В ведомстве отметили, что одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России — это крылатые ракеты Х-101. Шесть таких ракет оккупанты выпустили по Украине 5 сентября. По расчетам Генштаба, примерная стоимость Х-101 — 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 миллионов долларов.



Кроме того, уничтожены:

две управляемые авиационные ракеты Х-59 — 600 тысяч (300 тысяч долларов за единицу);

два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 миллиона долларов (16,2 миллиона долларов за единицу) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 миллиона долларов за единицу);

три штурмовика Су-25 на сумму 33 миллиона долларов (11 миллионов долларов за единицу);

десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10» — миллион долларов (100 тысяч долларов за единицу).

«Противовоздушная оборона продолжает работать на победу», — резюмировали в Генштабе.



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