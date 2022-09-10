Продолжаются бои за Лиман — мэр

В окрестностях Лимана Донецкой области продолжаются бои. Об этом сообщил мэр города Александр Журавлев в комментарии «Суспільному».



«Российские военные еще сопротивляются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать», — отметил он.



Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль Лиман в Донецкой области, а глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ситуация в Лимане «остается достаточно тяжелая, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики».