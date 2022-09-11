Войска РФ ударили ракетой по центру Днепра

Последствия удара по Днепру. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска в ночь на воскресенье ударили ракетой по центру Днепра. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.



Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что россияне ударили прямо по жилому кварталу. Ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены админздания, магазины, рынки, склады и жилые дома.

Последствия удара по Днепру. Фото: Валентин Резниченко

Также Резниченско сообщил, что Никополь обстреляли трижды за ночь. «Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести», — отметил он.



В Никополе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.



Войска РФ ударили и по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненых и разрушений, сообщил глава Днепропетровской ОВА.